2020-07-11T12:26:04+03:00
Общество

При возникновении проблем с транспортными картами тюменцы могут звонить на горячую линию

Все льготные тарифы должны работать в обычном режиме
Светлана БОРИСОВА
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На данный момент транспортные карты «Льготная», «Пенсионер», «Школьник», «Студент» работают в обычном режиме, все они разблокированы.На данный момент транспортные карты «Льготная», «Пенсионер», «Школьник», «Студент» работают в обычном режиме, все они разблокированы.Фото: Ирина Ромашкина
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После того как губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о разблокировке транспортных карт льготников, многие жаловались на то, что возникают сложности при оплате проезда в автобусах.

Как сообщили в оперативном штабе Тюменской области, на данный момент транспортные карты «Льготная», «Пенсионер», «Школьник», «Студент» работают в обычном режиме, все они разблокированы.

Жителям Тюменской области рекомендуют в случае возникновения сложностей при использовании транспортных карт обратиться на горячую линию АО ТТС по телефону 8-800-302-13-77. Во время разговора с диспетчером нужно сообщить номер карты и контактный телефон.

Также о возникающих проблемах можно написать на электронную почту АО ТТС: office@tyumtrans.ru и в группу VK. Подробная информация размещена на сайте https://oao-tts.ru.

Напомним также, что с 8 июля во всех видах общественного транспорта действует обязательный масочный режим. Если у пассажира нет маски, он отказывается ее надевать или она надета неправильно, кондуктор просит покинуть салон автобуса, а в случае отказа может вызвать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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