2020-07-11T10:39:44+03:00
Общество

В Тюменской области открылись пришкольные лагеря

Первую смену ребята открыли по-особому
Лина Орлова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ученики Тюменской области вернулись в школьные стены: в учебных заведениях открылась первая смена пришкольных лагерей. В каждом из них – своя тематика, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Сотрудники лагерей постарались сделать отдых школьников как можно более разнообразным. Школе № 30 организовала лагерь с дневным пребыванием детей по мотивам известной повести Кира Булычева «Тайна третей планеты».

На открытии смены ребята окунулись в созданный писателем космический мир, познакомились с Алисой Селезневой и Громозекой и вместе с ними отправились в школу юных космонавтов, где придумали свои экипажи и приняли участие в космостартах – открытии кружков по разным направлениям. В них ребята смогут развивать свои вокальные данные (кружок «Космо Stars»), физическую форму (кружки «Час спорта» и «Олимпионики»), научиться красиво писать и рисовать (кружки «Волшебные чернила» и «Веселый карандаш»). После обеда дети участвовали в интеллектуальной викторине «Знатоки космоса» и в соревнованиях по «Космическому волейболу».

В Комсомольской школе Заводоуковского округа прошло открытие смены лагеря «Наследники Победы». Вожатые подготовили конкурсную программу «Добро пожаловать!», в ходе которой ребята с удовольствием угадывали названия городов-героев, участвовали в исторической викторине.

В течение дня с большим удовольствием отряды приняли участие в игровой программе «Завяжем узелок на память о друзьях и дружбе», в ходе которой дети повязывали друг другу ниточки дружбы, желая здоровья, хорошего настроения, отличной учебы в учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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