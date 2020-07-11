Погода на 11 июля в Тюмени: ждем грозу

11 Июль 2020 2020-07-11T06:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 июля, в Тюмени будет переменная облачность, и погода такая же переменная.

По прогнозам синоптиков, ночью местами пройдет небольшой дождь, возможно даже гроза с порывами ветра до 7-12 метров в секунду. Ночью температура будет около +17… +22 градусов, местами +12… +17 градусов.

Днем возможны кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +28… +33 градусов, местами +23… +28 градусов.

Накануне МЧС разослало жителям города штормовое предупреждение. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, уверяет метеопрогноз.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра! – напоминает МЧС. – Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

ИСТОЧНИК KP.RU