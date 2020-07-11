2020-07-11T06:34:13+03:00
Недвижимость

Дома в Каскаре Тюменского района подключат к централизованному водоснабжению

Каскаринцы получат воду первыми
Лина Орлова
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Реализация проектов запланирована в 2020−2024 годах.Реализация проектов запланирована в 2020−2024 годах.Фото: Ирина Ромашкина
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Квартальные сети водоснабжения подключат в селе Каскара Тюменского района до конца 2020 года, сообщает ИА «Тюменская линия».

Этот объект стал приоритетным в концессионном соглашении с ООО «Тюмень Водоканал» по объектам водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Тюменского района.

Благодаря концессионному соглашению к централизованным сетям водоснабжения подключат дома 22 235 жителей. Реализация проектов запланирована в 2020−2024 годах.

10 375 жителей Тюменского района, чьи дома подключены к сетям централизованного водоснабжения с недостаточно высоким качеством воды, обеспечат подачей воды нормативного качества. Общий объем инвестиций по проекту составит 4,39 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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