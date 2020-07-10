10 Июль 2020 2020-07-10T09:40:28+03:00

Тюменцам объяснили, как правильно пользоваться парковками. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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Тюменцам напомнили, что в городе работают две платные плоскостные парковки, которые расположены на улице Первомайской, 20 и на набережной реки Туры, а также придорожные – на улицах Герцена и Республики. Способы оплаты на них отличаются.

Горожанам объяснили, что, въезжая на парковку закрытого типа, водитель получает парковочную карту, а перед выездом оплачивает время парковки в кассе. Если пользователь оставит авто перед шлагбаумом и пойдет оплачивать к кассе, может образоваться очередь.

Что касается придорожной парковки, то ее нужно оплачивать авансом при въезде. Так, в течение первых 15 минут с момента постановки машины на парковочное место необходимо оплатить время, которое вы планируете провести на парковке.

– Для зарегистрированных пользователей интернет-портала tmn-parking.ru и мобильного приложения «Тюменские парковки» доступна функция оплаты «Постоплаты». Ею можно воспользоваться только на придорожных парковках и только в течение текущих суток (до 23.59), – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

По всем вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU