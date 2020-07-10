2020-07-10T08:46:40+03:00
Происшествия

С тюменского моста Влюбленных хотел спрыгнуть мужчина

Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях
Вадим Бегун
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С тюменского моста Влюбленных хотел спрыгнуть мужчина. Скриншот из видео.С тюменского моста Влюбленных хотел спрыгнуть мужчина. Скриншот из видео.
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В Тюмени с моста Влюбленных хотел спрыгнуть мужчина. Во всяком случае, так утверждают очевидцы, которые наблюдали, как человек стоял на железных конструкциях сооружения около четырех часов.

Видеозапись, опубликованная в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» два часа назад, уже набрала более 25 тысяч просмотров. Комментаторы, однако, не поверили, что мужчина решился на суицид, мол, зачем столько времени стоять на мосту: «Хотел бы – спрыгнул».

Таким «неверущим» ответили, что у мужчины «просто инстинкт самосохранения сработал»: «Может, у него дети есть, жена, о родителях вспомнил и передумал. И правильно сделал! Всегда из любой сложной ситуации есть выход, выхода нет только из закрытого гроба, помните об этом!».

Вообще, многие поддержали человека на мосту: «Парень одет хорошо, видно, что спортом нет-нет да занимается. Нормальный он по-любому, просто минута слабости. Молодец, что не прыгнул, всё пройдет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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