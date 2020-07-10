Погода на 10 июля в Тюмени: на небе ни облачка

10 Июль 2020 2020-07-10T07:46:25+03:00

В Тюмени на небе ни облачка. Фото: Вадим Бегун

Осадков в этот день не ожидается

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 июля, в Тюмени весь день будет держаться ясная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, днем – плюс 33 – 34. Вечером столбики термометров покажут 24 – 32 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

10 июля отмечается день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. В народе известно такое название этого дня – Самсон Сеногной, потому что часто 10 июля бывают дожди, что, в свою очередь, портит заготовку сена.

Если дождь в этот день случается, то будет он идти до бабьего лета. А если погода хорошая, солнечная, то продержится она еще семь недель.

ИСТОЧНИК KP.RU