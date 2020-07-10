Тоболяк получил тяжелую травму, упав на диван

10 Июль 2020 2020-07-10T07:48:44+03:00

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В одной из квартир в Шестом микрорайоне Тобольска разыгралась драма. После застолья одного из собутыльников пришлось отвозить в больницу: упав, он получил тяжелую травму.

Полицейские выяснили, что ночью мужчина распивал алкоголь в компании приятелей. В какой-то момент в дверь постучали, на пороге появилась недовольная посторонним шумом соседка. Хозяин квартиры отошел поговорить с ней.

– Потерпевший начал вести себя агрессивно и замахнулся на женщину. Тогда собутыльник оттолкнул гостя, тот упал на подлокотник дивана и получил травму. Сотрудники полиции задержали 35-летнего подозреваемого и доставили в отдел, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU