Тюменка побила женщину, с которой заговорил муж
К участковому уполномоченному полиции обратилась жительница села Ситниково, которая рассказала, что ей угрожали расправой. Вскоре после разговора участковый задержал 27-летнюю местную жительницу.
Девушка пояснила, что накануне услышала, как ее гражданский муж разговаривает по телефону с потерпевшей. Задержанная поссорилась с сожителем и ушла в гости к подруге, где стала распивать алкоголь.
– Подозреваемая рассказала знакомой о случившемся, та убедила ее в необходимости выяснить отношения со звонившей женщиной. Девушки пришли к потерпевшей в дом, где в ходе конфликта фигурантка несколько раз ударила оппонентку и высказывала угрозы убийством, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении тюменки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU