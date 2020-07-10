Тюменка побила женщину, с которой заговорил муж

10 Июль 2020 2020-07-10T07:50:19+03:00

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К участковому уполномоченному полиции обратилась жительница села Ситниково, которая рассказала, что ей угрожали расправой. Вскоре после разговора участковый задержал 27-летнюю местную жительницу.

Девушка пояснила, что накануне услышала, как ее гражданский муж разговаривает по телефону с потерпевшей. Задержанная поссорилась с сожителем и ушла в гости к подруге, где стала распивать алкоголь.

– Подозреваемая рассказала знакомой о случившемся, та убедила ее в необходимости выяснить отношения со звонившей женщиной. Девушки пришли к потерпевшей в дом, где в ходе конфликта фигурантка несколько раз ударила оппонентку и высказывала угрозы убийством, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении тюменки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU