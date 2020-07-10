Ишимца оштрафовали на восемь тысяч рублей за избиение жены. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть ишимской полиции обратилась местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что ее несколько раз ударил муж.

Как выяснилось, причиной конфликта стало то, что мужчина запрещал ей выходить из дома в джинсах. В ходе пустяковой ссоры 26-летний ишимец не смог сдержать ярость под контролем, схватил жену за волосы и несколько раз ударил ее по голове, от ударов женщина упала.

– В этот же день потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Стражи правопорядка задержали мужчину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Фигуранта привлекли к административной ответственности. Таким образом, мужчина получил наказание в виде штрафа в размере восьми тысяч рублей.