9 Июль 2020 2020-07-09T10:02:04+03:00

Тюменец, неудачно прыгнувший в воду, впал в кому. Скриншот из видео очевидцев.

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На озере Муллаши в Тюмени накануне, 8 июля, чуть не произошла трагедия. 22-летний горожанин прыгнул в воду и ударился головой.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, что от удара пострадавший потерял сознание. Его достали из воды, однако он так и не пришел в сознание, когда его увозили на скорой.

– Вызов поступил на станцию скорой помощи в 16.04. Первой была направлена ближайшая фельдшерская бригада с подстанции поселка Боровский, с разницей в десять минут прибыла вторая бригада – интенсивной терапии, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Медицинскую помощь парню оказывали на месте, после чего доставили в стационар больницы РЖД в коме. На данный момент он получает всю необходимую медицинскую помощь в условиях реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU