2020-07-09T09:41:59+03:00
Общество

Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УрФО?

На вопрос ответит новый спецпроект, посвященный популярным туристическим местам в Уральском федеральном округе
Вадим Бегун
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Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УРФО? Фото - координаторы проекта "BIG TERRA".Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УРФО? Фото - координаторы проекта "BIG TERRA".
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Закрытые границы – не повод отсиживаться дома, тем более после долгого пребывания в самоизоляции. Хочется вырваться на свободу и рвануть куда-нибудь по России… Вот только куда? Как раз для тех, кто не знает, в какую сторону направиться и как вообще спланировать самостоятельное путешествие, был создан специальный проект BIG TERRA, посвященный одному из самых популярных туристических направлений – Уральскому федеральному округу.

Благодаря проекту BIG TERRA вы сможете познакомиться поближе с, казалось бы, уже знакомыми, но в то же время неизведанными Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, Свердловской, Челябинской и Курганской областями.

На страницах вы найдете интересные факты, полезную информацию, советы «что посмотреть, куда сходить и что обязательно сделать», классные маршруты, необычные туры, мероприятия и события, которые никак нельзя пропустить. Всё это поможет спланировать незабываемое путешествие, изучить родные края и стать чуть ближе к природе.

Открывайте путеводитель по УрФО BIG TERRA, составляйте маршрут и собирайтесь в путь!

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