Тюменские дороги поливают водой из-за аномальной жары

9 Июль 2020 2020-07-09T09:20:57+03:00

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В Тюмени дороги стали поливать водой. Причина тому – аномальная жара, которая установилась на территории города. Так, сегодня, 9 июля, в областном центре столбик термометра покажет 33 градуса выше нуля.

По словам специалистов, увлажнение асфальта помогает сохранить дороги и снизить их запыленность. В городе используют два способа полива: дороги увлажняют с помощью специального сопла, который устанавливают впереди машины, а также с помощью высоконапорной рампы. Несколько раз в день в емкости машин заливают воду и разбрызгивают ее под высоким давлением по дороге.

– Благодаря этому устройству уборка проводится эффективно, удается захватить водой всю ширину улицы. После прохождения участка машина смывает за собой всю уличную пыль. Одна машина в сутки увлажняет 10 километров дорог, – рассказал председатель Комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Алексей Васенин.

Кроме того, на дорогах можно встретить и вакуумные уборочные машины, которые убирают пыль и моют прибордюрную часть дороги. В среднем за смену силами дорожных служб обрабатывается около миллиона квадратных метров дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU