9 Июль 2020 2020-07-09T09:00:36+03:00

В Тюмени обсуждают актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году. Фото - координаторы проекта «BIG TERRA – Время путешествовать».

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В Тюмени обсуждают актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году. Круглый стол с участием представителей профильных департаментов и ведомств проходит в рамках специального проекта «BIG TERRA – Время путешествовать». Его реализует тюменский городской портал «МегаТюмень» при поддержке «Комсомольской правды» – Тюмень» и паблика «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Эксперты встречи «Межрегиональный туризм – 2020: актуальные направления отдыха в УрФО» рассказывают о старте туристического сезона на территории Уральского федерального округа и о том, какие объекты показа обязательно стоит посетить туристам. Участники круглого стола также отдельно остановятся на правилах нахождения на территории, которые предписывает ситуация с COVID-19.

В работе круглого стола принимают участие директор ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Мария Сергеевна Трофимова, начальник Управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Юрьевич Савватеев, заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Николаевич Минченко, а также заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Иван Владимирович Смирных.

Посмотреть онлайн-трансляцию встречи можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU