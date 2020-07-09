2020-07-09T09:00:36+03:00
Общество

В Тюмени обсуждают актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году

Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени обсуждают актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году. Фото - координаторы проекта «BIG TERRA – Время путешествовать».В Тюмени обсуждают актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году. Фото - координаторы проекта «BIG TERRA – Время путешествовать».
Изменить размер текста:

В Тюмени обсуждают актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году. Круглый стол с участием представителей профильных департаментов и ведомств проходит в рамках специального проекта «BIG TERRA – Время путешествовать». Его реализует тюменский городской портал «МегаТюмень» при поддержке «Комсомольской правды» – Тюмень» и паблика «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Эксперты встречи «Межрегиональный туризм – 2020: актуальные направления отдыха в УрФО» рассказывают о старте туристического сезона на территории Уральского федерального округа и о том, какие объекты показа обязательно стоит посетить туристам. Участники круглого стола также отдельно остановятся на правилах нахождения на территории, которые предписывает ситуация с COVID-19.

В работе круглого стола принимают участие директор ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Мария Сергеевна Трофимова, начальник Управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Юрьевич Савватеев, заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Николаевич Минченко, а также заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Иван Владимирович Смирных.

Посмотреть онлайн-трансляцию встречи можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские дороги поливают водой из-за аномальной жары
В Тюмени обсуждают актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году
В Тюмени планируют построить два новых моста через Туру
Александр Моор сообщил, когда откроется детский сад в Суходолье
В Ялуторовске мужчина перевозил украденные крышки люков в коляске
В Ишиме полицейские отслеживают купающихся без взрослых детей
В Тюмени молодой человек, заступившись за мать, покалечил отчима
На улице Олимпийской в Тюмени погаснут светофоры
Погода на 9 июля в Тюмени: еще жарче, чем вчера
В Тюмени насмерть разбилась двухлетняя девочка, упав на крышу поликлиники
Тюменцы знакомятся с удивительными местами в европейском стиле
В Тюмени умерший человек проголосовал за смену управляющей компании
Участок улицы Транспортной в Тюмени закроют до середины сентября
Тюменка может сесть на 15 суток за тонировку
В Тюмени завод выплатил рабочим 13 миллионов долгов по зарплате
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Более 70 тюменских домов останутся без воды почти на сутки