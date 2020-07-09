В Тюмени планируют построить два новых моста через Туру
В Тюмени запланировали строительство двух новых мостов через реку Туру. Об этом сообщил директор городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.
Выход первого моста со стороны заречной части предполагается в районе пересечения улиц 2-ой Луговой и Щербакова, недалеко от парка Заречного.
По словам Дмитрия Иванова, сначала запрашивается концепция, которую обсуждают с жителями, и только после этого происходит проектирование объекта.
– Когда составят проектно-сметную документацию, можно говорить о плане строительства. Концепция конкретно этого моста запланирована на следующий год, – отметил директор ведомства.
Также стало известно, что второй мост будет выходить на перспективный район Казарово-Березняки, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU