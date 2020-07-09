9 Июль 2020 2020-07-09T08:45:10+03:00

В Тюмени планируют построить два новых моста через Туру. Фото: Ольга Крыльцова

Один из них будет находиться недалеко от парка Заречного

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В Тюмени запланировали строительство двух новых мостов через реку Туру. Об этом сообщил директор городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.

Выход первого моста со стороны заречной части предполагается в районе пересечения улиц 2-ой Луговой и Щербакова, недалеко от парка Заречного.

По словам Дмитрия Иванова, сначала запрашивается концепция, которую обсуждают с жителями, и только после этого происходит проектирование объекта.

– Когда составят проектно-сметную документацию, можно говорить о плане строительства. Концепция конкретно этого моста запланирована на следующий год, – отметил директор ведомства.

Также стало известно, что второй мост будет выходить на перспективный район Казарово-Березняки, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU