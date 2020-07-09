2020-07-09T08:26:21+03:00
Общество

Александр Моор сообщил, когда откроется детский сад в Суходолье

Губернатор надеется, что обновленное здание понравится маленьким тюменцам
Вадим Бегун
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Александр Моор сообщил, когда откроется детский сад в Суходолье. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".Александр Моор сообщил, когда откроется детский сад в Суходолье. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".
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Детский сад в Суходолье откроется уже в четвертом квартале этого года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Долгое время застройщик не мог завершить объект, недострой находился в нескольких метрах от школы №65, и это вызывало беспокойство учителей и родителей. В 2019 году мы перевели его в областную собственность и возобновили работы», – рассказал глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

По его словам, скоро детский сад сможет принять первых ребятишек, естественно, при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. Губернатор надеется, что новый сад понравится маленьким тюменцам.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что строительство девяти школ и пяти детских садов планируется завершить уже в 2020 году. Помимо них, в этом году распахнут свои двери: спортивный корпус в Тобольске (микрорайон № 15), крытый ледовый каток на ул. Семёна Ремезова в Тобольске, поликлиника в тюменском микрорайоне Ямальский-2 и поликлиника в посёлке Винзили Тюменского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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