В Тюмени насмерть разбилась двухлетняя девочка, упав на крышу поликлиники

8 Июль 2020 2020-07-08T19:57:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа дома по улице Профсоюзной. Трагедия произошла сегодня днём, 8 июля. По информации портала «Мегатюмень», малышка упала на крышу детской поликлиники и разбилась насмерть. Кроме того, на месте трагедии обнаружили москитную сетку.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов в скорую помощь поступил в 14.20, и в 14.25 бригада уже была на месте происшествия. Увы, травмы были не совместимы с жизнью – врачи констатировали смерть маленькой пациентки. Матери малыша оказана вся необходимая помощь.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что на Ямале нашли погибшей двухлетнюю девочку, которую искали 60 человек. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU