2020-07-08T16:00:07+03:00
Общество

Тюменцы знакомятся с удивительными местами в европейском стиле

Вадим Бегун
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Тюменцы знакомятся с удивительными местами в европейском стиле. Фото - Юлия Медведева.Тюменцы знакомятся с удивительными местами в европейском стиле. Фото - Юлия Медведева.
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Европа «с доставкой на дом» – это отличный вариант для нашего неспокойного лета 2020 года. Благо в Тюмени есть уголки, где ненадолго можно погрузиться в европейскую атмосферу.

Чтобы познакомить горожан и гостей города с необычными локациями, «Комсомольская правда» – Тюмень» при поддержке МегаФона запустила специальный проект «Найди уголок Европы в Тюмени». Читатели в социальных сетях издания вместе с журналистами открывают для себя новые и интересные места, где с помощью смартфона можно устроить классную фотосессию, снять видеоролик или записать сторис для социальных сетей. Кроме этого, подписчики получают важные советы по съемке на смартфон.

Журналисты «Комсомолки» уже побывали в Европейском микрорайоне, воодушевились красотами местного замка с многоуровневой архитектурой средневековья, а также открыли для себя архитектурные сооружения в английском, итальянском и греческом стилях.

– Воодушевляясь красотой города, можно отлично провести время и при помощи селфи-палки устроить настоящую фотосессию, – поделилась участница проекта Валерия Микуляк. – Обязательно потом посетите эти места и вы сами удивитесь, насколько грандиозен наш город. Давайте открывать Тюмень вместе!

Добавим, что в итоговой статье мы подробно расскажем о результатах нашей прогулки по городу и поделимся с вами нашим маршрутом и дадим ссылку на МегаДиск с фотоотчетом проекта. Наши читатели также узнают, как можно всегда оставаться на связи и при этом получить уникальные преимущества от МегаФона совершенно бесплатно.

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