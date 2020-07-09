В Тюмени молодой человек, заступившись за мать, покалечил отчима

9 Июль 2020 2020-07-09T08:05:42+03:00

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В Тюмени мужчина получил перелом трех ребер. В день происшествия горожанин решил навестить бывшую подругу, однако этот визит закончился для него плачевно.

В квартире потерпевшего встретил родной сын, а также старший сын экс-возлюбленной, их мать находилась в гостях. Дождавшись хозяйку жилплощади, мужчина высказал недовольство по поводу ее времяпрепровождения и напомнил об обязанностях по воспитанию общего ребенка.

– Женщина не согласилась с позицией бывшего сожителя, заявив, что хорошо заботится о детях и имеет право ходить в гости одна. За мать решил заступиться ее старший 22-летний сын, который побил мужчину. Потерпевший отправился в больницу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отделе полиции молодой человек пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не сдержал эмоции. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU