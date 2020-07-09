9 Июль 2020 2020-07-09T08:07:11+03:00

В Ишиме полицейские отслеживают купающихся без взрослых детей. Скриншот из видео.

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В Ишиме участковые уполномоченные полиции, а также инспекторы по делам несовершеннолетних проверили городской пляж и несанкционированные места отдыха, которые стихийно организовали горожане. В ходе рейда стражи правопорядка обнаружили пять подростков, которые отдыхали у водоема без сопровождения взрослых.

Оказалось, что некоторые ребята даже не поставили в известность родителей о том, что отправятся купаться. После профилактической беседы полицейские доставили детей домой и передали их родителям.

– Сотрудники ПДН предупредили взрослых, что в случае повторения подобной ситуации те будут привлечены к административной ответственности, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Полицейские напоминают, что во избежание возможных несчастных случаев следует научить детей безопасному поведению на водоемах и не разрешать им купаться одним, а также посещать несанкционированные пляжи.

ИСТОЧНИК KP.RU