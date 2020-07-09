2020-07-09T07:59:34+03:00
Происшествия

В Ялуторовске мужчина перевозил украденные крышки люков в коляске

Чугунные изделия он намеревался сдать в пункт приема металла
Вадим Бегун
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В Ялуторовске мужчина перевозил украденные крышки люков в коляске. Фото - УМВД по Тюменской области.В Ялуторовске мужчина перевозил украденные крышки люков в коляске. Фото - УМВД по Тюменской области.
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На пульт оперативного дежурного ялуторовского отдела полиции поступило сообщение о краже двух чугунных канализационных крышек на одной из улиц города. Вскоре стражи порядка задержали 63-летнего ранее судимого местного жителя, который присвоил себе чужое имущество.

Мужчина, пытаясь остаться незамеченным, в темное время суток похитил две присмотренные ранее крышки, сняв их с колодцев. Перевез похищенное он во двор своего частного дома на каркасе от старой детской коляски.

– На допросе ялуторовчанин пояснил, что чугунные изделия хотел сдать в пункт приема металла, а деньги потратить на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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