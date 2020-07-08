8 Июль 2020 2020-07-08T15:57:42+03:00

В Тюмени умерший человек проголосовал за смену управляющей компании. Фото - Государственная жилищная инспекция по Тюменской области.

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В Тюмени управляющая компания «Вектор» чуть не получила разрешение на управление многоквартирным домом № 2, корпус 1 на улице Камчатской. Жильцы МКД были крайне удивлены такому обстоятельству, и на то у них были веские причины.

В июне 2020 года ООО представило в Госжилинспекцию заявление о включении этого многоквартирника в перечень домов, управление которыми осуществляет УК «Вектор». В качестве подтверждения предоставили протокол и бюллетени собственников помещений. Собственники очень удивились, ведь о проведении общего собрания они ничего не слышали, менять действующее ТСН «Камчатское-1» они не собирались. Ни один из них не узнал свою подпись в бюллетенях.

– Более того, председатель ТСН пояснила, что среди бумаг имеется бюллетень по квартире, собственник которой умер до обозначенной ООО «УК «Вектор» даты проведения общего собрания, – сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

Дом тут же возвратили в управление «Камчатское-1», а материалы по фальсификации бюллетеней собственников помещений направили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU