Участок улицы Транспортной в Тюмени закроют до середины сентября
Проезд по автомобильной дороге улицы Транспортной на пересечении с улицами Амурской и Тимирязева в Тюмени временно закроют. Это связано с оптимизацией водопроводной сети.
По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 17 июля по 11 сентября. Объехать участок можно по улицам Молодогвардейцев, Московский Тракт, Паровозной, Новосибирской и Второму Степному переулку.
– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU