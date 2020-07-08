8 Июль 2020 2020-07-08T15:29:44+03:00

Участок улицы Транспортной в Тюмени закроют до середины сентября. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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Проезд по автомобильной дороге улицы Транспортной на пересечении с улицами Амурской и Тимирязева в Тюмени временно закроют. Это связано с оптимизацией водопроводной сети.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 17 июля по 11 сентября. Объехать участок можно по улицам Молодогвардейцев, Московский Тракт, Паровозной, Новосибирской и Второму Степному переулку.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU