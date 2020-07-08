Тюменка может сесть на 15 суток за тонировку

8 Июль 2020 2020-07-08T15:25:59+03:00

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В Тюмени автоинспекторы задержали 33-летнюю женщину-водителя «Фольксваген-Пассат». Горожанку уже привлекали к ответственности за тонировку стекол автомобиля, однако требования соответствующей службы она проигнорировала. На этот раз местную жительницу доставили в суд: ей грозит арест до 15 суток либо штраф.

– За последние три года женщину и ее мужа, который также управляет этой машиной, 16 раз привлекали к ответственности за нарушение правил светопропускаемости стекол. Сегодня нарушительница заявила: «Это право каждого, их автомобиль, что хотят, то и делают. Есть штрафы, пусть штрафуют», – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что больше всего любители тонировки отмечают комфорт езды. В Тюменской области с начала этого года выявили почти тринадцать тысяч нарушений правил светопропускаемости стекол.

ИСТОЧНИК KP.RU