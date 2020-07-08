2020-07-08T14:51:56+03:00
Общество

В Тюмени завод выплатил рабочим 13 миллионов долгов по зарплате

На сегодняшний день задолженность полностью погашена
Вадим Бегун
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В Тюмени завод выплатил рабочим 13 миллионов долгов по зарплате.В Тюмени завод выплатил рабочим 13 миллионов долгов по зарплате.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени провели проверку исполнения трудового законодательства в федеральном государственном унитарном предприятии «Племенной завод «Тополя». В ноябре 2019 года его признали банкротом, открыли конкурсное производство и назначили конкурсного управляющего.

Долги по оплате труда составляли тогда более девяти миллионов рублей, однако потом задолженность выросла еще на четыре миллиона.

– В отношении племенного завода возбуждались административные дела, было внесено представление об устранении нарушения закона, а конкурсному управляющему объявляли предостережение. Он неоднократно заслушивался на заседаниях межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате принятых ведомством мер долги по заработной плате на предприятии полностью погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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