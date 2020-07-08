2020-07-08T13:24:30+03:00
Общество

Более 70 тюменских домов останутся без воды почти на сутки

Работы на сетях продолжатся 18 часов
Вадим Бегун
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Более 70 тюменских домов останутся без воды почти на сутки. Фото - pixabay.com.Более 70 тюменских домов останутся без воды почти на сутки. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени в пятницу, 10 июля, специалисты подключат к сетям водоснабжения строящийся квартал «Озерный парк», который находится в районе улицы Полевой. Из-за этих работ 72 дома на время останутся без воды.

Работы по подключению сетей начнутся в ночь с 9 на 10 июля и продолжатся 18 часов. На это время подачу воды приостановят в 32 многоквартирных и 40 частных домов на улицах: Небесная, Бабарынка, Весенняя, Воронинские горки, Выборгская, Дачная, Демократическая, Жемчужная Затюменская, Зодчих, Ирбитская, Калининская, Комбинатская, Лесная, Лучистая, Малиновая, Метелевская, Молодая, Начальная, Октябрьская.

– В соответствии с требованиями правил противопожарной безопасности, к новостройкам проложено две трубы. Их предстоит подключить к магистральному водоводу, а между ними установить рассекающую задвижку. Такой способ присоединения позволит при отключении одной ветки обеспечить резервное водоснабжение по другой, – пояснил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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