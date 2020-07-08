8 Июль 2020 2020-07-08T13:30:17+03:00

Борт с эвакуированными из Мали россиянами прибыл в Тюмень. Фото - "Посольство России в Мали и Нигере",

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Министерство иностранных дел Российской Федерации работает над вывозом соотечественников из-за рубежа. На этот раз россиян эвакуировали из Мали.

– В 22.31 по местному времени (01.31 мск 8 июля) из Бамако вылетел вывозной рейс UTA 9606 c 65 россиянами. Борт следует в Тюмень, – сообщили в пресс-службе посольства России в Мали и Нигере. Борт благополучно приземлился в тюменском аэропорту Рощино сегодня, 8 июля, в 13.09.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 28 апреля в Сургут на спецрейсе авиакомпании «ЮТэйр» на родину прибыл 191 житель Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Россиян эвакуировали из Индонезии и Таиланда. На Бали осталось трое тюменцев, но это их инициатива: они не пожелали вернуться в областной центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU