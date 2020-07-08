2020-07-08T12:32:01+03:00
Общество

На набережной Тюмени установили турниковый комплекс мирового уровня

Горожане могут развить ловкость и выносливость благодаря занятиям
Вадим Бегун
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На набережной Тюмени установили турниковый комплекса мирового уровня. Фото - пресс-служба федерального проекта «Стальной характер».На набережной Тюмени установили турниковый комплекса мирового уровня. Фото - пресс-служба федерального проекта «Стальной характер».
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На набережной реки Туры в Тюмени завтра, 9 июля, состоится открытие одного из самых больших турниковых комплексов городе. Он находится в районе Масловского взвоза.

Комплекс площадью порядка 280 квадратных метров оснастили безопасным резиновым покрытием, турниковой зоной для маломобильных граждан, турниками классического хвата, тремя видами рукоходов, лавкой с упорами «Воркаут», брусьями, канатами, скамьями для упражнений на пресс, шведской стенкой и многим другим.

– Организаторы проекта уверены, что турниковый комплекс станет одной из самых востребованных городских локаций не только в обычные дни, но и в рамках проведения масштабных городских событий, – заявили в пресс-службе федерального проекта «Стальной характер».

Стоит отметить, что часть комплекса имитирует полосу препятствия. Это позволит активным горожанам развить ловкость, выносливость и быстроту реакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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