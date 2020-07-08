«Столько радости на лицах!»: в Тюмени дети прячутся от жары в городских фонтанах

8 Июль 2020 2020-07-08T12:01:02+03:00

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Тюменские дети спасаются от жары в городских фонтанах. Соответствующие фотографии появились во многих местных пабликах в социальных сетях.

В эти дни в областном центре стоит сильная жара. Сегодня, 8 июля, столбик термометра достиг отметки 30 градусов выше нуля. Детишкам ничего не остается, как прятаться от пекла в городских фонтанах. Однако происходящим довольны далеко не все.

«Жесть! Привезешь гостей на фонтан и драмтеатр посмотреть, а там пляж устроили, дикари…» – комментарии такого рода появляются под постами. Все же стоит отметить, что, по словам взрослых тюменцев, они и сами не прочь вспомнить молодость.

Есть те, кто говорит об опасности такого развлечения: «В фонтанах купаются голуби и другие птицы, бездомные животные и люди. Городские фонтаны – излюбленное место помывки и стирки у бомжей, как правило, всё это формируется рано утром, в отсутствие «зрителей». Поэтому вода в фонтане опасна даже в большей степени, чем вода в пруду».

Специалисты также отмечают, что купаться в фонтанах нельзя. По мнению санитарных врачей, это связано с тем, что вода в фонтане обновляется редко и не обеззараживается так, как это делают для купальных бассейнов. Кроме того, теплая погода способствует размножению в воде микроорганизмов.

Отметим, что жаркая погода останется в Тюмени надолго. В ближайшие десять дней столбик термометров лишь дважды опустится ниже отметки в 31 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU