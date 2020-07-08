8 Июль 2020 2020-07-08T11:11:39+03:00

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В Ишиме двухлетний малыш выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Инцидент, который, к счастью, не стал трагическим, произошел на улице Республики.

Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в приемное отделение. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом височной кости черепа.

– Ребенок находился в отделении реанимации, на самостоятельном дыхании, состояние стабильно тяжелое. Благодаря усилиям медиков, на сегодняшний день есть положительная динамика: маленького пациента перевели в палату интенсивной терапии травматологического отделения, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В местном департаменте безопасности жизнедеятельности горожанам посоветовали установить на окна специальные фиксаторы или снять ручки, а также не оставлять детей одних в комнате с открытым окном. Кроме того, не будет лишним отодвинуть от окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

ИСТОЧНИК KP.RU