2020-07-08T10:39:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июля 2020 года увеличилось на 75 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июля 2020 года увеличилось на 75 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июля 2020 года увеличилось на 75 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 8 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 75 и составило 3713 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 173 летальных исхода, полностью выздоровел 8 631 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области с сегодняшнего дня, 8 июля, проехать в общественном транспорте можно лишь в маске. Местным жителям рассказали алгоритм действий кондуктора и водителя, если нарушитель отказывается надевать медицинское изделие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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