2020-07-08T10:01:24+03:00
Общество

Тюменцы узнали, что будет, если человек зайдет в автобус без маски (могут «пострадать» все пассажиры)

Нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы узнали, что будет, если человек зайдет в автобус без маски. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.Тюменцы узнали, что будет, если человек зайдет в автобус без маски. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюменской области с сегодняшнего дня, 8 июля, проехать в общественном транспорте можно лишь в маске. Местным жителям рассказали алгоритм действий кондуктора и водителя, если нарушитель отказывается надевать медицинское изделие.

– При входе в салон автобуса пассажиру необходимо надеть маску. В противном случае кондуктор или водитель попросит покинуть общественный транспорт. В случае отказа пассажира надеть маску или выйти из автобуса маршрут не сможет продолжить движение, – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что кондуктор вправе вызвать сотрудников полиции и управления Роспотребнадзора. В этом случае на нарушителя составят административный протокол. Стоит отметить, что соблюдать масочный режим обязаны и сами экипажи. Ежедневно они получают маски, антисептики для рук и хлорсодержащие таблетки для влажной обработки салона автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июля 2020 года увеличилось на 75 человек
Тюменцы узнали, что будет, если человек зайдет в автобус без маски (могут «пострадать» все пассажиры)
В Тюмени родители нашли 15-летнего сына мертвым в квартире
В Тюмени обсудят актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году
В тюменском научном центре – банкроте погасили многомиллионные долги по зарплате
Пришел на речку с друзьями: в Тобольске утонул мальчик
Тюменцев стали чаще кусать клещи
Среди подписчиков газеты «Тюменская область сегодня» разыграют ценные призы
В Винзилях рецидивист, отсидевший за убийство, ограбил квартиру
У тюменцев похищают деньги на сайтах-двойниках
Погода на 8 июля в Тюмени: жара усиливается
«Взял машину, чтобы съездить в магазин»: голышмановские полицейские задержали подозреваемого в угоне
Мастерство тюменских исполнителей вновь оценили на фестивале «Грушинский»
Житель Тюменского района украл у спящей матери друга ювелирные украшения
В Тюменской области пройдет конкурс рисунков в честь Дня семьи любви и верности