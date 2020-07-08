Тюменцы узнали, что будет, если человек зайдет в автобус без маски (могут «пострадать» все пассажиры)
В Тюменской области с сегодняшнего дня, 8 июля, проехать в общественном транспорте можно лишь в маске. Местным жителям рассказали алгоритм действий кондуктора и водителя, если нарушитель отказывается надевать медицинское изделие.
– При входе в салон автобуса пассажиру необходимо надеть маску. В противном случае кондуктор или водитель попросит покинуть общественный транспорт. В случае отказа пассажира надеть маску или выйти из автобуса маршрут не сможет продолжить движение, – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.
В ведомстве подчеркнули, что кондуктор вправе вызвать сотрудников полиции и управления Роспотребнадзора. В этом случае на нарушителя составят административный протокол. Стоит отметить, что соблюдать масочный режим обязаны и сами экипажи. Ежедневно они получают маски, антисептики для рук и хлорсодержащие таблетки для влажной обработки салона автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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