В Тюмени родители нашли 15-летнего сына мертвым в квартире

8 Июль 2020 2020-07-08T09:52:36+03:00

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Трагедия произошла в одном из домов Тюмени 3 июля. Родители, вернувшиеся домой, увидели своего 15-летнего сына повешенным.

Как удалось выяснить, сам инцидент произошел утром, когда взрослые ушли по делам, оставив школьника одного. Вскоре вернувшаяся мать обнаружила, что дверь заперта изнутри, а сын долгое время не открывал. Пришлось выламывать дверь.

Подросток учился в школе № 42. В связи с произошедшим там провели родительское собрание. Педагоги оповестили взрослых об инциденте и попросили быть бдительными в отношении своих детей. Знакомые и близкие попрощались с подростком накануне, 7 июля.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Одной из версий случившегося называют суицид. В образовательном учреждении была организована проверка личных страниц в соцсети «ВКонтакте» всех учеников, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU