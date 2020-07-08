8 Июль 2020 2020-07-08T09:49:42+03:00

В Тюмени обсудят актуальные направления отдыха на территории Уральского Федерального округа в 2020 году. Фото предоставлено кураторами проекта«BIG TERRA – Время путешествовать».

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В Тюмени обсудят актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году. Круглый стол с участием представителей профильных департаментов и ведомств пройдет в рамках специального проекта «BIG TERRA – Время путешествовать». Его реализует тюменский городской портал «МегаТюмень» при поддержке «Комсомольской правды» – Тюмень» и паблика «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе встречи «Межрегиональный туризм – 2020: актуальные направления отдыха в УрФО» эксперты расскажут о старте туристического сезона на территории Уральского федерального округа и о том, какие объекты показа обязательно стоит посетить туристам. Участники круглого стола также отдельно остановятся на правилах нахождения на территории, которые предписывает ситуация с COVID-19.

В работе круглого стола примут участие:

директор ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Мария Сергеевна Трофимова;

начальник Управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Юрьевич Савватеев;

заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Николаевич Минченко;

заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Иван Владимирович Смирных.

Экспертная встреча пройдет 9 июля в формате онлайн на площадке официальных сообществ проекта, а также на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень». Начало трансляции в 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU