В тюменском научном центре – банкроте погасили многомиллионные долги по зарплате
В СибНАЦе провели исполнение трудового законодательства. Выяснилось, что летом 2019 года в научном центре появился конкурсный управляющий, после чего возникли и долги по оплате труда, которые частично погашались и возникали вновь.
В связи с нарушениями прокуратура внесла представление в саморегулируемую организацию «Союз арбитражных управляющих «Правосознание» и возбудила административное дело. Мужчину привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.
– Кроме того, конкурсный управляющий неоднократно заслушивался на заседаниях межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан, а также в прокуратуре округа, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В результате принятых мер долги по заработной плате на предприятии-банкроте в общей сумме более 10 миллионов рублей полностью погашены.
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ИСТОЧНИК KP.RU