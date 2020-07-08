8 Июль 2020 2020-07-08T09:43:43+03:00

В тюменском научном центре-банкроте погасили многомиллионные долги по зарплате. Фото: Ольга Крыльцова

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В СибНАЦе провели исполнение трудового законодательства. Выяснилось, что летом 2019 года в научном центре появился конкурсный управляющий, после чего возникли и долги по оплате труда, которые частично погашались и возникали вновь.

В связи с нарушениями прокуратура внесла представление в саморегулируемую организацию «Союз арбитражных управляющих «Правосознание» и возбудила административное дело. Мужчину привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

– Кроме того, конкурсный управляющий неоднократно заслушивался на заседаниях межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан, а также в прокуратуре округа, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате принятых мер долги по заработной плате на предприятии-банкроте в общей сумме более 10 миллионов рублей полностью погашены.

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ИСТОЧНИК KP.RU