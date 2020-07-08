Пришел на речку с друзьями: в Тобольске утонул мальчик

8 Июль 2020 2020-07-08T08:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске накануне, 7 июля, днем на правом берегу реки Козловка было обнаружено тело 14-летнего мальчика. Местные следователи проводят процессуальную проверку.

По предварительным данным, подросток пришел с друзьями на место, где запрещено купаться. В двух метрах от берега он скрылся под водой. Находившиеся неподалеку мужчины оказали подростку помощь, однако спасти его не удалось. Позже выяснилось, что школьник не умел плавать.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – заявили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты советуют не отпускать детей на водоемы без присмотра взрослых и выучить с ними наизусть телефоны экстренных служб спасения. Родители всегда должны знать, где находится ребенок, с кем и когда планирует вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU