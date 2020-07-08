2020-07-08T07:36:54+03:00
Общество

Среди подписчиков газеты «Тюменская область сегодня» разыграют ценные призы

Розыгрыш состоится 25 сентября 2020 года
Вадим Бегун
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Среди подписчиков газеты «Тюменская область сегодня» разыграют ценные призы.Среди подписчиков газеты «Тюменская область сегодня» разыграют ценные призы.
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Среди подписчиков «Тюменской области сегодня» разыграют ценные призы. Для этого нужно оформить подписку на ежедневный или четверговый комплекты газеты.

Чтобы стать участником конкурса, следует до 31 августа предоставить копию подписной квитанции, подтверждающей подписку на газету «Тюменская область сегодня» на пятиразовый или четверговый комплект на пять или шесть месяцев второго полугодия 2020 года. Ее можно принести самим прямо в редакцию или отправить копию квитанции письмом через «Почту России» на адрес: 625000, г. Тюмень, а/я 371.

Направить скан квитанции также можно и на электронную почту: sale@tmntd.ru или прислать личным сообщением в социальные сети (vk.com/tos72 или ok.ru/tumentoday).

Розыгрыш состоится 25 сентября 2020 года в редакции газеты «Тюменская область сегодня» по адресу: Тюмень, ул. Осипенко, 81, 4-й этаж.

Таким образом, подписчики могут выиграть видеорегистратор, утюг, блендер или триммер для волос. Телефоны для справок: (3452) 49-00-18, 49-00-22, 39-90-51, 39-90-59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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