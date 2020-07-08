Тюменцев стали чаще кусать клещи

8 Июль 2020 2020-07-08T08:23:49+03:00

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В Тюменской области на сегодняшний день зарегистрировано 17 156 обращений по поводу присасывания клещей (из них 3627 – дети до 14 лет). За этот же срок в 2019 году фиксировали 14 635 обращений (больше на 17,2%), а в 2018-м – 12755 (больше на 34,5 %). Активность клещей связывают с более теплой зимой и ранним началом эпидсезона.

Также стало известно, что в регионе зарегистрировали 22 случая заболевания клещевым энцефалитом и 26 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Снятых клещей рекомендуют исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии.

– С начала эпидсезона 2020 года исследовано от населения 2 046 клещей, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 25 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза – в 971 клещах. C начала года привито от клещевого энцефалита 57 613 человек, из них 14 637 – дети до 14 лет, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Напомним, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы на Ленина, 69, а жителям области – в областных больницах в муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU