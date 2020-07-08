2020-07-08T07:00:04+03:00
Происшествия

В Винзилях рецидивист, отсидевший за убийство, ограбил квартиру

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы
Вадим Бегун
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В Винзилях рецидивист, отсидевший за убийство, ограбил квартиру.В Винзилях рецидивист, отсидевший за убийство, ограбил квартиру.Фото: Ольга Крыльцова
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В конце мая в дежурную часть полицейского отдела «Тюменский» обратился житель поселка Винзили. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропали ноутбук и сотовый телефон. Общую стоимость похищенного имущества гражданин оценил в 26 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что преступник пробрался в квартиру, расположенную на первом этаже шестиэтажного дома, ночью через открытое окно. Изъятые с места преступления улики помогли выйти на след подозреваемого. Предполагаемого злоумышленника задержали на днях.

– Им оказался ранее судимый за грабеж и убийство 31-летний житель Армизонского района. В ходе обыска подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли похищенный телефон. По словам фигуранта, после кражи он скрывался на территории Тюменского района, а ноутбук продал случайному знакомому, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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