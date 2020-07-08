У тюменцев похищают деньги на «сайтах-двойниках»

8 Июль 2020 2020-07-08T06:30:06+03:00

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У жителей Тюменской области похищают деньги на «сайтах-двойниках». Очередное заявление о хищении поступило от 48-летнего ишимца.

Мужчина сообщил полицейским, что он перевел своему сыну 500 рублей через приложение «Мобильный банк». После подтверждения операции ему на телефон пришло сообщение о списании 19 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, ишимец обратился за помощью в полицию.

– Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мошенники создали так «сайт-двойник», в названии которого имеется незначительное расхождение с названием настоящего сайта. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция разыскивает преступника, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Стражи порядка рекомендуют пользоваться проверенными интернет-ресурсами, внимательно читать комментарии к странице и не спешить перечислять деньги на счета незнакомых граждан. Как правило, мошенники, получив деньги, удаляют свои контакты, оставляя потерпевших «у разбитого корыта».

ИСТОЧНИК KP.RU