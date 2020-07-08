Погода на 8 июля в Тюмени: жара усиливается

8 Июль 2020 2020-07-08T06:00:14+03:00

На небе не будет ни облачка

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Сегодня, 8 июля, в Тюмени на небе не будет ни облачка. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 19–20 градусов, днем – плюс 31. Вечером столбики термометров покажут 21 – 29 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

В этот день почитается память святого благоверного князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Петр и Феврония скончались в один день и час. Они - образец христианского супружества. Наши предки заметили, с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU