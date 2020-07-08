2020-07-08T06:00:14+03:00
Общество

Погода на 8 июля в Тюмени: жара усиливается

На небе не будет ни облачка
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени усиливается жара.В Тюмени усиливается жара.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 июля, в Тюмени на небе не будет ни облачка. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 19–20 градусов, днем – плюс 31. Вечером столбики термометров покажут 21 – 29 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

В этот день почитается память святого благоверного князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Петр и Феврония скончались в один день и час. Они - образец христианского супружества. Наши предки заметили, с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Винзилях рецидивист, отсидевший за убийство, ограбил квартиру
У тюменцев похищают деньги на «сайтах-двойниках»
Погода на 8 июля в Тюмени: жара усиливается
«Взял машину, чтобы съездить в магазин»: голышмановские полицейские задержали подозреваемого в угоне
Мастерство тюменских исполнителей вновь оценили на фестивале «Грушинский»
Житель Тюменского района украл у спящей матери друга ювелирные украшения
В Тюменской области пройдет конкурс рисунков в честь Дня семьи любви и верности
В Тюмени маму детей, на ходу высунувшихся из люка авто, оштрафовали
«Такие люди – пример для нас!»: Александр Моор рассказал о ветеране Дмитрии Федорове
Тюменских чиновников обязали убрать крупную свалку
Дороги Тюмени «украсили» шумовые полосы
Тюменский суд поставил точку в деле об убийстве Павла Колозяна
«Муравьи» собрали в тюменской Зареке 29 мешков мусора
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июля 2020 года увеличилось на 78 человек
Вилял из стороны в сторону: в Тюменской области мотоциклист устроил смертельную аварию
«Надевают все!»: тюменцев без масок в автобусах могут оштрафовать до 30 тысяч рублей
Тюменцы на 50 лет Октября и Пермякова останутся без воды из-за нового водовода
Тюменский университет оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за навоза
В Голышмановском округе – вспышка коронавируса после семейного торжества
В Тюмени неделю разыскивают 16-летнюю девушку
В Ишиме коллега продавщицы украла у нее деньги из сумочки
Тюменцам напомнили о правилах безопасности на воде
Федеральный застройщик «Талан» сдал первый проект в Тюмени – ЖК «intellect-квартал»
Тюменец ударил ножницами пасынка, заступившегося за мать
Погода на 7 июля в Тюмени: ожидается жара
Тюменцы, контактировавшие с больными коронавирусом, бесплатно получат лекарства
Занижала стоимость имущества: тюменский экс-пристав пойдет под суд за поддельные документы