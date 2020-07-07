2020-07-07T16:00:03+03:00
Происшествия

«Взял машину, чтобы съездить в магазин»: голышмановские полицейские задержали подозреваемого в угоне

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде
Руслан Савинов
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«Взял машину, чтобы съездить в магазин»: голышмановские полицейские задержали подозреваемого в угоне«Взял машину, чтобы съездить в магазин»: голышмановские полицейские задержали подозреваемого в угонеФото: pixabay.com
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В полицию Голышмановского поступил звонок от 44-летнего жителя Новосибирской области. Мужчина заявил, что у него угнали автомобиль марки «Киа».

Вскоре стражи правопорядка установили, что угон совершил 30-летний знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что, пока владелец машины спал, подозреваемый решил воспользоваться оставленными ключами и съездить в магазин.

– Поездка получилась короткой: по дороге иномарку остановили автоинспекторы. Задержанный пояснил, что взял авто без цели хищения, только чтобы съездить в магазин, – уточнили полицейские.

К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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