2020-07-07T15:57:49+03:00
Общество

Мастерство тюменских исполнителей вновь оценили на фестивале «Грушинский»

Онлайн-трансляции посмотрели более 500 зрителей.
Руслан Савинов
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Мастерство тюменских исполнителей вновь оценили на фестивале «Грушинский»Мастерство тюменских исполнителей вновь оценили на фестивале «Грушинский»
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Онлайн-формат не помешал 47-му международному фестивалю авторской песни имени Грушина вновь собрать известных исполнителей авторской песни не только из России, но и из США, Канады, Израиля.

– Лауреатами и дипломантами стали почти 30 человек, среди них и тюменские исполнители, – уточнили в департаменте культуры администрации Тюмени.

В детском конкурсе диплом получило трио «ДаМы» за песню «Зеленая карета». Звания лауреата удостоен и ВИА «Мегадетство». Среди взрослых диплом получил Александр Соловьев за песню «Черное и белое».

– В текущем году в фестивале приняло участие большое количество исполнителей. Если раньше нужно было добираться до Мастрюковских озер, то в этот раз достаточно кликнуть мышкой и отправить свое выступление, – поделился участник тюменской делегации поэт-песенник Сергей Ломакин.

Он добавил, что от Тюмени было около десяти человек. Кроме того, были представители Заводоуковска, Тобольска, Ишима.

Сам фестиваль проходил в три тура, и в каждом из них свое жюри.

– Вот уже на протяжении 10 лет мы не возвращаемся без наград! – отметил Сергей Ломакин.

Добавим, что на официальном сайте фестиваля концерты, мастер-классы и творческие встречи посмотрели более полутысячи зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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