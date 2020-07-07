7 Июль 2020 2020-07-07T15:19:52+03:00

В Тюменской области пройдет конкурс рисунков в честь Дня семьи любви и верности. Фото регионального ОНФ.

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В соцсетях ОНФ в Тюменской области 7 и 8 июля состоится конкурс на лучший рисунок генеалогического древа.

– Участникам нужно нарисовать свое семейное дерево, которое будет наглядно демонстрировать крепкие родственные связи. За самый необычный рисунок победителю полагается приз – набор свежей молочной продукции от местного производителя, – сообщают организаторы конкурса

Фотографии работ необходимо прислать на электронную почту. Итоги конкурса подведут 8 июля в 17.00.

Кроме того, в честь праздника стартовал всероссийский флешмоб #ВремяДляСемьи.

– Предлагается обратиться к историям знакомства своих родителей, бабушек и дедушек или же вспомнить о знакомстве со своей второй половиной, а затем опубликовать у себя в соцсети две фотографии: «тогда» и «сейчас». Первый снимок покажет влюбленных, когда они познакомились, а второй – в наше время, – пояснили организаторы флешмоба.

Уточняется, что под фото нужно разместить истории и теги акции – #ВремяДляСемьи и #8июля. Итоги организаторы подведут 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU