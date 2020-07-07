2020-07-07T15:19:52+03:00
Общество

В Тюменской области пройдет конкурс рисунков в честь Дня семьи любви и верности

Победителей ждёт полезный и вкусный приз, итоги акции подведут 8 июля
Руслан Савинов
Поделиться:
В Тюменской области пройдет конкурс рисунков в честь Дня семьи любви и верности. Фото регионального ОНФ.В Тюменской области пройдет конкурс рисунков в честь Дня семьи любви и верности. Фото регионального ОНФ.
Изменить размер текста:

В соцсетях ОНФ в Тюменской области 7 и 8 июля состоится конкурс на лучший рисунок генеалогического древа.

– Участникам нужно нарисовать свое семейное дерево, которое будет наглядно демонстрировать крепкие родственные связи. За самый необычный рисунок победителю полагается приз – набор свежей молочной продукции от местного производителя, – сообщают организаторы конкурса

Фотографии работ необходимо прислать на электронную почту. Итоги конкурса подведут 8 июля в 17.00.

Кроме того, в честь праздника стартовал всероссийский флешмоб #ВремяДляСемьи.

– Предлагается обратиться к историям знакомства своих родителей, бабушек и дедушек или же вспомнить о знакомстве со своей второй половиной, а затем опубликовать у себя в соцсети две фотографии: «тогда» и «сейчас». Первый снимок покажет влюбленных, когда они познакомились, а второй – в наше время, – пояснили организаторы флешмоба.

Уточняется, что под фото нужно разместить истории и теги акции – #ВремяДляСемьи и #8июля. Итоги организаторы подведут 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Взял машину, чтобы съездить в магазин»: голышмановские полицейские задержали подозреваемого в угоне
Мастерство тюменских исполнителей вновь оценили на фестивале «Грушинский»
Житель Тюменского района украл у спящей матери друга ювелирные украшения
В Тюменской области пройдет конкурс рисунков в честь Дня семьи любви и верности
В Тюмени маму детей, на ходу высунувшихся из люка авто, оштрафовали
«Такие люди – пример для нас!»: Александр Моор рассказал о ветеране Дмитрии Федорове
Тюменских чиновников обязали убрать крупную свалку
Дороги Тюмени «украсили» шумовые полосы
Тюменский суд поставил точку в деле об убийстве Павла Колозяна
«Муравьи» собрали в тюменской Зареке 29 мешков мусора
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июля 2020 года увеличилось на 78 человек
Вилял из стороны в сторону: в Тюменской области мотоциклист устроил смертельную аварию
«Надевают все!»: тюменцев без масок в автобусах могут оштрафовать до 30 тысяч рублей
Тюменцы на 50 лет Октября и Пермякова останутся без воды из-за нового водовода
Тюменский университет оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за навоза
В Голышмановском округе – вспышка коронавируса после семейного торжества
В Тюмени неделю разыскивают 16-летнюю девушку
В Ишиме коллега продавщицы украла у нее деньги из сумочки
Тюменцам напомнили о правилах безопасности на воде
Федеральный застройщик «Талан» сдал первый проект в Тюмени – ЖК «intellect-квартал»
Тюменец ударил ножницами пасынка, заступившегося за мать
Погода на 7 июля в Тюмени: ожидается жара
Тюменцы, контактировавшие с больными коронавирусом, бесплатно получат лекарства
Занижала стоимость имущества: тюменский экс-пристав пойдет под суд за поддельные документы