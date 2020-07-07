7 Июль 2020 2020-07-07T13:53:57+03:00

В Тюмени маму детей, на ходу высунувшихся из люка авто, оштрафовали. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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В Тюмени женщина-водитель перевозила детей, высунувшихся в люк автомобиля. Соответствующий видеоролик ранее был размещен в социальных сетях, и вызвал общественный резонанс.

Сотрудники ГИБДД задержали нарушительницу, которой оказалась 36-летняя тюменка. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

– Горожанка утверждает, что не передавала свою машину другим людям, но как перевозила детей с нарушением, не помнит. Меж тем, камеры на дорогах зафиксировали восемь фактов превышения скорости водителем «Ауди» за последние пять месяцев, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что с начала года сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона 3 260 нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU