2020-07-07T14:12:00+03:00
Общество

«Такие люди – пример для нас!»: Александр Моор рассказал о ветеране Дмитрии Федорове

9 мая губернатор лично поздравил пожилого человека с праздником
Вадим Бегун
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Александр Моор рассказал о ветеране Дмитрии Федорове. Фото со странички Александра Моора в социальной сети "ВКонтакте".Александр Моор рассказал о ветеране Дмитрии Федорове. Фото со странички Александра Моора в социальной сети "ВКонтакте".
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Александр Моор рассказал о ветеране Дмитрии Федорове. Тобольский ветеран в прошлом году отметил столетие.

«На войне Дмитрий Степанович Фёдоров доставлял раненых к месту лечения, продовольствие, боеприпасы. Всегда следил за состоянием своего ЗИС-5: чтобы машина была в порядке и выехать по заданию можно было в любую минуту. А после войны, в Тобольске, работал на автобазе и станции скорой помощи. Секрет долголетия тобольского ветерана – много работать, 60 лет трудился водителем», – написал глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

По мнению Александра Моора, такие люди – пример для всех. Он ещё раз пожелал Дмитрию Фёдорову и всем ветеранам крепкого здоровья, сил и мирного неба.

«Дмитрий Степанович видел войну такую, какая она была на самом деле – страшную, разрушительную, но каждый день делал всё возможное, чтобы приблизить заветный День Победы. Я рад, что 9 мая лично поздравил этого замечательного человека», – отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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