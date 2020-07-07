Тюменских чиновников обязали убрать крупную свалку

7 Июль 2020 2020-07-07T13:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские средства массовой информации сообщали о том, что в Уватском районе образовалась крупная стихийная свалка возле поселка Туртас. В ходе проверки прокуратурой этого сообщения информация подтвердилась.

– Главе поселения внесено представление, поскольку мер к ликвидации свалки не принималось, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что устранение нарушений будет находиться на их контроле.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в окрестностях областного центра экохамы решили устроить незаконную свалку люминесцентных ламп. Однако сделать это им не удалось: неравнодушные тюменцы сообщили о несанкционированном сбросе регоператору. Те, в свою очередь, буквально за руку поймали нарушителей природоохранного законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В окрестностях Тюмени экохамы устроили опасную свалку

Акция «#ЧистоДляСебя» набирает обороты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU