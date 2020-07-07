2020-07-07T13:47:03+03:00
Общество

Тюменских чиновников обязали убрать крупную свалку

Прокуратура проконтролирует выполнение представления
Вадим Бегун
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Тюменских чиновников обязали убрать крупную свалку. Фото - прокуратура Тюменской области.Тюменских чиновников обязали убрать крупную свалку. Фото - прокуратура Тюменской области.
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Тюменские средства массовой информации сообщали о том, что в Уватском районе образовалась крупная стихийная свалка возле поселка Туртас. В ходе проверки прокуратурой этого сообщения информация подтвердилась.

– Главе поселения внесено представление, поскольку мер к ликвидации свалки не принималось, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что устранение нарушений будет находиться на их контроле.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в окрестностях областного центра экохамы решили устроить незаконную свалку люминесцентных ламп. Однако сделать это им не удалось: неравнодушные тюменцы сообщили о несанкционированном сбросе регоператору. Те, в свою очередь, буквально за руку поймали нарушителей природоохранного законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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