Тюменских чиновников обязали убрать крупную свалку
Тюменские средства массовой информации сообщали о том, что в Уватском районе образовалась крупная стихийная свалка возле поселка Туртас. В ходе проверки прокуратурой этого сообщения информация подтвердилась.
– Главе поселения внесено представление, поскольку мер к ликвидации свалки не принималось, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве также уточнили, что устранение нарушений будет находиться на их контроле.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в окрестностях областного центра экохамы решили устроить незаконную свалку люминесцентных ламп. Однако сделать это им не удалось: неравнодушные тюменцы сообщили о несанкционированном сбросе регоператору. Те, в свою очередь, буквально за руку поймали нарушителей природоохранного законодательства.
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