2020-07-07T12:08:11+03:00
Происшествия

Тюменский суд поставил точку в деле об убийстве Павла Колозяна

Мужчину застрелили у входа на территорию базы «Лесная сказка»
Вадим Бегун
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Тюменский суд поставил точку в деле об убийстве Павла Колозяна. Фото - pixabay.com.Тюменский суд поставил точку в деле об убийстве Павла Колозяна. Фото - pixabay.com.
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Ленинский районный суд Тюмени сегодня, 7 июля, вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в убийстве Павла Колозяна, того самого стрелка в торгово-развлекательном центре «Кристалл».

Как следует из материалов уголовного дела, днем 8 февраля 2020 года тюменец на территории базы «Лесная сказка» при входе в административное здание застрелил приехавшего туда 29-летнего молодого человека.

– Ранее, в октябре прошлого года, погибший был осужден к 11 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. В июле 2019 года он устроил стрельбу из травматического пистолета в ТРЦ «Кристалл», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде установлено, что Павел Колозян при жизни угрожал фигуранту уголовного дела. Суд признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства противоправное поведение погибшего. Таким образом, подсудимый получил восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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