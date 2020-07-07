«Муравьи» собрали в тюменской Зареке 29 мешков мусора

7 Июль 2020 2020-07-07T12:15:42+03:00

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В Тюмени в этом году задействуют 4 500 человек в отрядах мэра. Накануне, 6 июля, стартовала первая смена, на улицы вышли 1 458 ребят, из них 330 благоустраивают городские территории.

Бригада «С-1» в количестве 15 человек наводит порядок в Заречном микрорайоне. В первый день ребята собрали 29 мешков с мусором, они работают в связке с подрядчиком.

– Самым главным при организации работ является обеспечение безопасности и создание необходимых условий для безопасной работы детей. Это соблюдение дистанции и наличие масок, а также дезинфекция рук и материалов, с которыми дети работают, – отметил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Евгений Хромин.

Всего в этом году для детского труда представлены порядка 40 направлений. Популярной остается работа помощника по благоустройству территорий, продолжают быть востребованными должности помощника спорторганизатора и воспитателей, организаторов досуга, помощников библиотекарей, специалистов по уходу за животными. Также появились две новые профессии – помощники юриста и костюмера.

ИСТОЧНИК KP.RU