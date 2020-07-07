7 Июль 2020 2020-07-07T12:12:35+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июля 2020 года увеличилось на 78 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 7 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 78 и составило 3638 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 53 человека выздоровели (за весь период – 2055), восемь детей (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 67 человек – в обсерваторах, 1366 человек остаются под медицинским наблюдением, 3484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 198 летальных исходов, полностью выздоровел 9 551 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре с завтрашнего дня, 8 июля, проезд в общественном транспорте разрешен лишь пассажирам в масках. Тем, у кого нет средств индивидуальной защиты, придется идти пешком или вызывать такси. Решение принято на региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU